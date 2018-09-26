ВТБ и ГК Росатом договорились о сотрудничестве в сфере финансирования проектов Северного морского пути

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-26T09:48:03+03:00

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ВТБ заключил с госкорпорацией «Росатом» меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансирования проектов, связанных с обеспечением безопасного круглогодичного судоходства в акватории Северного морского пути.

Со стороны банка ВТБ меморандум подписал заместитель президента – председатель правления Валерий Лукьяненко, со стороны госкорпорации «Росатом» – первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров в ходе официальной встречи в рамках V Международного форума «NDEXPO 2018».

Меморандум призван стать платформой для установления и развития стратегического делового партнерства на долгосрочной и взаимовыгодной основе в области обеспечения развития арктического флота и безопасного судоходства в акватории Северного морского пути. Предусмотрена возможность предоставления лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов по проектам, реализуемым госкорпорацией «Росатом» в рамках развития ледокольного флота.

- Сотрудничество банка ВТБ и предприятий госкорпорации «Росатом» носит долговременный характер и способствует развитию атомной отрасли страны, повышая ее конкурентоспособность, особенно в такой стратегической для государства сфере, как обеспечение функционирования Северного морского пути, - подчеркнул Валерий Лукьяненко.

СПРАВКА

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России и обеспечивает 18,3% выработки электроэнергии в стране.

Росатом занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий.