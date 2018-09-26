В Татарстане чиновники от образования ввели обязательные поборы для родителей

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-26T09:30:13+03:00

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Надзорный орган республики провел проверку деятельности районного отдела образования в Чистополе. Оказалось, что там "изобрели" нормативный акт, по которому был устранен принцип добровольности оказания посильной помощи детсадам и школам со стороны родителей учащихся. Теперь они должны были все это делать в обязательном порядке через родительские комитеты. В связи с этим, как сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана,были созданы условия для злоупотребление члена родитеского комитета своими полномочиями - они оказывали давление на тех родителей, которые отказывались участвовать в поборах, шантажировали и угрожали воздействовать через детей.

Когда прокуратура призвала к ответу чиновников Чистополя, то они сразу отменили все эти незаконные нормативные акты.

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