2018-09-26T09:30:13+03:00
Общество

В Татарстане чиновники от образования ввели обязательные поборы для родителей

Выявили нарушения сотрудники прокууратуры
Лика ИСАЕВА
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Поборы в Чистополе организовывали через родительские комитетыПоборы в Чистополе организовывали через родительские комитетыФото: Из материалов пресс-службы
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Надзорный орган республики провел проверку деятельности районного отдела образования в Чистополе. Оказалось, что там "изобрели" нормативный акт, по которому был устранен принцип добровольности оказания посильной помощи детсадам и школам со стороны родителей учащихся. Теперь они должны были все это делать в обязательном порядке через родительские комитеты. В связи с этим, как сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана,были созданы условия для злоупотребление члена родитеского комитета своими полномочиями - они оказывали давление на тех родителей, которые отказывались участвовать в поборах, шантажировали и угрожали воздействовать через детей.

Когда прокуратура призвала к ответу чиновников Чистополя, то они сразу отменили все эти незаконные нормативные акты.

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