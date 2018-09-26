В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" автобус снес остановку
ДТП произошло 25 сентября днем на 660 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" возле деревни Абашево. Водитель легковушки притормозил перед пешеходным переходом, установленным на этом участке трассы, чтобы пропустить женщину. Следом за ним ехал автобус, который превысил безопасную скорость, не смог вовремя затормозить, и сначала врезался в легковушку, откинув ее на ограждения дороги, а потом протаранил кирпичную остановку общественного транспорта.
Женщина, находящаяся на остановке, успела отбежать в сторону, и не пострадала, сообщает МВД Чувашии.
По предварительным данным, в автобусе не было пассажиров.
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