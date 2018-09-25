2018-09-25T18:51:26+03:00
Общество

МВД Татарстана: рассылка сообщений о банде педофилов с котятами является спамом

В последние дни данная информация распространяется в соцсетях и мессенджерах
Олег ЛУГОВОЙ
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В органы внутренних дел республики заявлений по фактам возможных преступлений банды педофилов не поступало.В органы внутренних дел республики заявлений по фактам возможных преступлений банды педофилов не поступало.Фото: Александр ГЛУЗ
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Как и в начале текущего года в социальных сетях и мессенджерах начали снова распространятся сообщения о банде педофилов, которые разъезжают по городам России. В рассылке утверждается, что преступники привлекают внимание детей с помощью домашних животных.

- В настоящее время в органы внутренних дел республики заявлений по фактам возможных преступлений банды педофилов не поступало, - сообщают в МВД Татарстана. – Полиция не распространяет ориентировки по розыску указанных в рассылках подозреваемых.

В ведомстве просит татарстанцев не воспринимать рассылаемые в соцсетях и мессенджерах эти сообщения всерьез и не осуществлять их дальнейшее распространение.

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