2018-09-25T20:02:26+03:00
Общество

В Набережных Челнах рабочие срезали батареи в жилом доме и пропали

В управляющей компании проблему видят в самих жильцах
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: nagg.in.uaФото: nagg.in.ua
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Жители дома №4 в восьмом комплексе Набережных Челнов в поселке ГЭС забили тревогу. Во второй половине сентября рабочие приступили к капитальному ремонту их общежития. Начали менять стоки отопления, кровлю и систему водоотведения.

Срезали трубы отопления, сложили их в подъезде и больше ничего не делают. В ходе ремонта решено поменять устаревшие металлические трубы на пластиковые, а также заменить ржавые батарей.

По словам жильцов, увидеть рабочих можно только утром, и то всего пару часов. В доме уверены, что сделать необходимые работы до начала холодов с такими темпами они не успеют, ведь отопительный сезон уже начался.

В управляющей компании уверены, что работы закончат вовремя. По их мнению 60 процентов работ уже сделаны. А причина в озвученной медлительности в самих жильцах.

Многие из них сдают свои квартиры и рабочие не могут попасть в некоторые комнаты. Но с этой проблемой в ближайшее время пообещали разобраться.

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