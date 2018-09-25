В Набережных Челнах рабочие срезали батареи в жилом доме и пропали
Жители дома №4 в восьмом комплексе Набережных Челнов в поселке ГЭС забили тревогу. Во второй половине сентября рабочие приступили к капитальному ремонту их общежития. Начали менять стоки отопления, кровлю и систему водоотведения.
Срезали трубы отопления, сложили их в подъезде и больше ничего не делают. В ходе ремонта решено поменять устаревшие металлические трубы на пластиковые, а также заменить ржавые батарей.
По словам жильцов, увидеть рабочих можно только утром, и то всего пару часов. В доме уверены, что сделать необходимые работы до начала холодов с такими темпами они не успеют, ведь отопительный сезон уже начался.
В управляющей компании уверены, что работы закончат вовремя. По их мнению 60 процентов работ уже сделаны. А причина в озвученной медлительности в самих жильцах.
Многие из них сдают свои квартиры и рабочие не могут попасть в некоторые комнаты. Но с этой проблемой в ближайшее время пообещали разобраться.
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