В начале октября Татарстан может накрыть третьей волной бабьего лета

СЕГОДНЯ 18:19 2018-09-25T18:19:52+03:00

В ближайшее время через республику будет проходить фронт и за сутки выпадет 9-10 мм осадков - практически четвертая часть месячной нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас температура воздуха в республике достигла среднесуточной нормы, а к концу недели понизится до +10 градусов

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В начале октября Татарстан может накрыть третья волна бабьего лета, а среднемесячная температура сентября на 3-4 градуса превысит многолетнюю норму. Об этом сообщил зав кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Вторая волна бабьего лета, когда днем было до +25 градусов, пришлась на прошедшие выходные.

- Сейчас мы находимся в передней части циклона. В ближайшее время через республику будет проходить фронт и за сутки выпадет 9-10 мм осадков - практически четвертая часть месячной нормы, — отметил профессор КФУ. — Затем республика окажется в тыловой части циклона и будет находиться под влиянием арктических воздушных масс, в результате чего температура понизится. Дневные температуры могут опуститься до +10 градусов.

По словам Переведенцева, если к началу следующей недели в Татарстан придет антициклон, то температуры повысятся.