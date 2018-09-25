В начале октября Татарстан может накрыть третьей волной бабьего лета
В начале октября Татарстан может накрыть третья волна бабьего лета, а среднемесячная температура сентября на 3-4 градуса превысит многолетнюю норму. Об этом сообщил зав кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
Вторая волна бабьего лета, когда днем было до +25 градусов, пришлась на прошедшие выходные.
- Сейчас мы находимся в передней части циклона. В ближайшее время через республику будет проходить фронт и за сутки выпадет 9-10 мм осадков - практически четвертая часть месячной нормы, — отметил профессор КФУ. — Затем республика окажется в тыловой части циклона и будет находиться под влиянием арктических воздушных масс, в результате чего температура понизится. Дневные температуры могут опуститься до +10 градусов.
По словам Переведенцева, если к началу следующей недели в Татарстан придет антициклон, то температуры повысятся.
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