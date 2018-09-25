В Татарстане выделят 20,2 миллиона рублей на покупку машин для пострадавших при несчастных случаях на работе
На поставку транспортных средств для обеспечения в 2018 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и получивших професиональные заболевания жителей Татарстана потратит 20,2 миллиона рублей. Такой тендер появился на сайте гозакупок.
Согласно техническому заданию, на деньги из фонда социального страхования России для татарстанцев будут приобретены 8 транспортных средств с автоматической коробкой передач (каждая за 533 тысячи рублей) и 33 - с механической (каждая за 483 тысячи).
Контракт с исполнителем будет подписан сразу после аукциона, который состоится 15 октября текущего года.
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