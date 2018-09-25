Жители Набережных Челнов обеспокоены здоровьем самки страуса из городского зоопарка

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-25T19:45:40+03:00

Драка между двумя птицами произошла давно, но глаз у одной из них находится в плачевном состоянии и по сей день

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Жители Набережных Челнов заметили в городском зоопарке самку страуса с заплывшим глазом. Работники объяснили - это последствия драки, которая произошла некоторое время назад. Так, самку не признал один из самцов и набросился на нее.

- Прошу посодействовать в оказании ветеринарной помощи больному страусу зоопарка "Тулпар" Конно-спортивного комплекса. Вход ведь небесплатный, средства должны найтись, - написала горожанка Аделина Лайтыпова на официальной соцстранице администрации Набережных Челнов.

Девушке ответил руководитель Управления физкультуры и спорта города Роман Насрединов:

"Необходимое ветеринарное лечение больного глаза (воспаление нижнего века) ведется силами штатного ветеринара ДЮКСШ "Тулпар", согласно плану лечения. Также планируется вывезти птицу для планового осмотра в Казань"

Еще он отметил, что все условия содержания животных соблюдены и подопечные зоопарка чувствуют себя комфортно.

Успокоило ли это заявление горожан пока неизвестно.