2018-09-25T19:45:40+03:00
Дом. Семья

Жители Набережных Челнов обеспокоены здоровьем самки страуса из городского зоопарка

Драка между двумя птицами произошла давно, но глаз у одной из них находится в плачевном состоянии и по сей день
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: straus-tumen.ruФото: straus-tumen.ru
Изменить размер текста:

Жители Набережных Челнов заметили в городском зоопарке самку страуса с заплывшим глазом. Работники объяснили - это последствия драки, которая произошла некоторое время назад. Так, самку не признал один из самцов и набросился на нее.

- Прошу посодействовать в оказании ветеринарной помощи больному страусу зоопарка "Тулпар" Конно-спортивного комплекса. Вход ведь небесплатный, средства должны найтись, - написала горожанка Аделина Лайтыпова на официальной соцстранице администрации Набережных Челнов.

Девушке ответил руководитель Управления физкультуры и спорта города Роман Насрединов:

"Необходимое ветеринарное лечение больного глаза (воспаление нижнего века) ведется силами штатного ветеринара ДЮКСШ "Тулпар", согласно плану лечения. Также планируется вывезти птицу для планового осмотра в Казань"

Еще он отметил, что все условия содержания животных соблюдены и подопечные зоопарка чувствуют себя комфортно.

Успокоило ли это заявление горожан пока неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах рабочие срезали батареи в жилом доме и пропали
В Чувашии криминалисты восстановили лицо погибшего по черепу, чтобы опознать его
В Татарстане выделят 20,2 миллиона рублей на покупку машин для пострадавших при несчастных случаях на работе
Полицейские Казани нашли и задержали мужчину, который обворовал храм
В Чебоксарах на стенах трансформаторных будок нарисуют портреты 15 ветеранов Великой Отечественной войны
МВД Татарстана: рассылка сообщений о банде педофилов с котятами является спамом
В детском саду в Татарстане лопнула батарея и по колено затопила кипятком группы
В начале октября Татарстан может накрыть третьей волной бабьего лета
В эти выходные в Татарстане пройдет день гушр
В Набережных Челнах о смерти одинокого мужчины соседи поняли по запаху из его квартиры
В одном из зоопарков Чувашии родился зубренок
В Татарстане инвалид набросился на охранника тотализатора, чтобы забрать выигрыш
В Йошкар-Оле перед началом зимы из салона украли 44 норковые шубы на 2 миллиона рублей
В Чувашии на трассе М-7 столкнулись две маршрутки
В Казани полиция затеяла проверку по информации о нападении на улице Завойского после собрания жильцов
В Казани снесли металлические павильоны Чеховского рынка
«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи
Президент Татарстана встретился с президентом «Лукойла»
В Казани перекрыли движение по улицам Подлужная и Хибинская