2018-09-25T19:55:14+03:00
Общество

В Чувашии криминалисты восстановили лицо погибшего по черепу, чтобы опознать его

Его тело было обнаружено 2 августа этого года [фоторобот]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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Труп неизвестного мужчины был обнаружен 2 августа в трех километрах к северу от деревни Вторые Ялдры Шумерлинского района. С тех пор правоохранители пытаются установить личность погибшего.

Для этого в итоге была сделана реконструкция лица мужчины по черепу.

Фото: СУ СКР Чувашии

Фото: СУ СКР Чувашии

- Если вам известно что-либо о личности данного мужчины, а также обстоятельствах его смерти, просьба позвонить по телефонам: (8352) 62-01-73, 62-46-59, (83536) 2-69-40 или 02, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Приметы: примерный возраст 51-65 лет, рост 156-176 см, имеется выраженное искривление носовой перегородки вправо.

Был одет: спортивный костюм с лейблом «Zilli» 50-го размера серого цвета, тельняшка с бело-синими полосками, трусы черного цвета марки «SNELLY UOMO», носки черного цвета.

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