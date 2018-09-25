В Казани полиция затеяла проверку по информации о нападении на улице Завойского после собрания жильцов
В полицию Казани поступило сообщение о драке, которая произошла после собрания жильцов возле дома №25 по улице Завойского.
Как удалось выяснить стражам порядка, 23 сентября на детской площадке проводилось собрание жильцов. В один из моментов во двор заехали три машины, из которых выскочило около 10 молодых людей. Они устроили с жильцами потасовку, после чего обратно сели в автомобили и скрылись.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются участники конфликта, - сообщили в МВД Татарстана.
В свою очередь поступают сообщения о том, что таким образом жильцов хотели запугать, так как они решили собрать подписи за отказ от услуг управляющей компании в пользу товарищества собственников недвижимости. Так ли это опять же покажет проверка полиции.
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