2018-09-25T16:21:41+03:00
Происшествия

В Казани полиция затеяла проверку по информации о нападении на улице Завойского после собрания жильцов

Сообщается, что последние решили собрать подписи за отказ от услуг управляющей компании в пользу товарищества собственников недвижимости
Олег ЛУГОВОЙ
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Около 10 молодых людей приехали во двор на трех машинах и устроили драку.Около 10 молодых людей приехали во двор на трех машинах и устроили драку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Казани поступило сообщение о драке, которая произошла после собрания жильцов возле дома №25 по улице Завойского.

Как удалось выяснить стражам порядка, 23 сентября на детской площадке проводилось собрание жильцов. В один из моментов во двор заехали три машины, из которых выскочило около 10 молодых людей. Они устроили с жильцами потасовку, после чего обратно сели в автомобили и скрылись.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются участники конфликта, - сообщили в МВД Татарстана.

В свою очередь поступают сообщения о том, что таким образом жильцов хотели запугать, так как они решили собрать подписи за отказ от услуг управляющей компании в пользу товарищества собственников недвижимости. Так ли это опять же покажет проверка полиции.

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