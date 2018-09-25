«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-25T15:41:18+03:00

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«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины – «Ростелеком» упростил регистрацию и авторизацию в сети Wi-Fi, а также обнулил тарифы на передачу данных и местные звонки с таксофонов.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта устранения цифрового неравенства по строительству точек высокоскоростного доступа в Интернет с использованием Wi-Fi во всех населенных пунктах страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. На конец первого полугодия 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7,2 тыс. населенных пунктов, из них 676 – в Татарстане.

В течение лета 2018 года «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну WiFi-сеть. Теперь регистрация стала проще и понятнее – есть одна сеть – Rostelecom_UUS – и простые шаги по регистрации в ней (с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер).

Росту популярности сельского Wi-Fi способствует отмена «Ростелекомом» тарификации доступа в Интернет.

В итоге, за первые восемь месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в 7 раз год-к-году, а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017 года. Одновременно доля домохозяйств, которые пользуются проводным доступом в интернет в населенных пунктах, где появилась точка доступа, достигла 19%.

За январь-август 2018 года общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в 5 раз к аналогичному периоду 2017 года. Напомним, что «Ростелеком» по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения с 1 января 2018 года. Таким образом, практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно.

Около 24% от всего объема звонков с таксофонов приходится на экстренные оперативные службы (пожарные, полиция, скорая помощь), которые были бесплатными и ранее. Каждый такой звонок говорит о том, что в жизни семьи возникла какая-то экстраординарная ситуация, связанная с безопасностью и здоровьем людей.

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В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» в 2014 году назначен единственным оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об условиях оказания универсальных услуг связи между Россвязью и «Ростелекомом» подписан 13 мая 2014 года. В соответствии с условиями договора «Ростелеком» обеспечивает функционирование около 148 тыс. универсальных таксофонов, а также должен построить точки Wi-Fi для доступа в интернет в почти 14 тыс. населенных пунктов страны с населением от 250 до 500 человек.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.