В Казани снесли металлические павильоны Чеховского рынка

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-25T16:04:29+03:00

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В социальных сетях стали появляться фотографии пустыря, который еще недавно был известным в Казани Чеховским рынком. Сегодня на точке были снесены металлические павильоны.

Горожане скорее рады, чем раздосадованы этой новостью.

- Давно пора все эти рынки снести, правильно сделали, - пишет интернет-пользователь под именем Григорий Цуцанский

Однако некоторые грустят, считая, что со старым вариантом рынка в прошлое уходит и история.

- Минус еще одна эпоха, минус еще одно воспоминание из детства, - отмечает Ильгмиз Магданов.

Торговцы с Чеховского рынка сейчас перебрались на территорию у станции метро "Проспект Победы".

Напоминаем, что в июле текущего года стало известно, что в сентябре Чеховский рынок закроется на реконструкцию. Работы должны занять около полутора-двух лет и закончится созданием торгового здания с эскалаторами, лифтами и парковкой.

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