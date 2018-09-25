Президент Татарстана встретился с президентом «Лукойла»
Они обсудили дальнейшее развитие производственного потенциала республики
Фото: tatarstan.ru
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В этот вторник в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым.
Они обсудили дальнейшее развитие производственного потенциала республики.
Также на встрече был подписан очередной протокол к соглашению о сотрудничестве, которое, к слову, было заключено в 2010 году.
Документ, в частности, включает в себя улучшение инвестклимата Татарстана и проведение благотворительных, а также социальных проектов.
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