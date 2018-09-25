Президент Татарстана встретился с президентом «Лукойла»

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-25T15:32:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым.

Они обсудили дальнейшее развитие производственного потенциала республики.

Также на встрече был подписан очередной протокол к соглашению о сотрудничестве, которое, к слову, было заключено в 2010 году.

Документ, в частности, включает в себя улучшение инвестклимата Татарстана и проведение благотворительных, а также социальных проектов.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»