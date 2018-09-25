В Чувашии на трассе М-7 столкнулись две маршрутки
Авария произошла 25 сентября, в 12.00, в Цивильском районе республики. Там на трассе М-7 неподалеку от населенного пункта Табанары столкнулись «Форд Транзит», который следовал по маршруту «Цивильск-Чебоксары», и пассажирская «ГАЗель».
Как сообщает пресс-служба МВД Чувашии, по предварительным данным, водитель иномарки, в салоне которой находилось четыре человека, не справился с управлением и зацепил тросовое дорожное ограждение. После чего его автомобиль выбросило на попутную «Газель», в которой не было пассажиров.
В Чувашии на трассе М-7 столкнулись две маршрутки.соцсети
Бригада врачей скорой медицинской помощи доставила двух пассажиров маршрутки «Форд Транзит» в медучреждение.
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