Полицейские Казани нашли и задержали мужчину, который обворовал храм

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-25T19:17:44+03:00

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20 сентября в полицию Казани обратился настоятель храма князя Александра Невского, расположенного в Советском районе города.

Он сообщил, что ночью храм обворовали. Неизвестный или неизвестные взломали окно, залезли внутрь и выкрали икону Святой Матроны, а также золотые изделия на общую сумму в 33 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Кражи».

Выехавшие на место полицейские изъяли отпечатки пальцев и следы обуви возможного преступника. А, обследовав прилегающую к храму территорию, стражи порядка обнаружили ту самую похищенную икону.

Не прошло и двух дней как совместно с коллегами из Йошкар-Олы казанские правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его в столице Марий Эл.

- 29-летний подозреваемый уже был судим за подобное преступление в Саранске. Часть похищенного изъято, мужчина заключен под стражу, - сообщают в УМВД Казани.

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