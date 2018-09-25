Полицейские Казани нашли и задержали мужчину, который обворовал храм
20 сентября в полицию Казани обратился настоятель храма князя Александра Невского, расположенного в Советском районе города.
Он сообщил, что ночью храм обворовали. Неизвестный или неизвестные взломали окно, залезли внутрь и выкрали икону Святой Матроны, а также золотые изделия на общую сумму в 33 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Кражи».
Выехавшие на место полицейские изъяли отпечатки пальцев и следы обуви возможного преступника. А, обследовав прилегающую к храму территорию, стражи порядка обнаружили ту самую похищенную икону.
Не прошло и двух дней как совместно с коллегами из Йошкар-Олы казанские правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его в столице Марий Эл.
- 29-летний подозреваемый уже был судим за подобное преступление в Саранске. Часть похищенного изъято, мужчина заключен под стражу, - сообщают в УМВД Казани.
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