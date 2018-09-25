2018-09-25T19:04:12+03:00
Общество

В Чебоксарах на стенах трансформаторных будок нарисуют портреты 15 ветеранов Великой Отечественной войны

Автор проекта «Наши ветераны» выиграл грант Росмолодежи
Лика ИСАЕВА
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Фото: gcheb.cap.ruФото: gcheb.cap.ru
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Проект «Наши ветераны» чебоксарских молодых художников победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Грант Росмолодежи в размере 200 тысяч рублей будет помогать реализовывать проект, чья цель - сохранить и передать будущим поколениям историческую память о ветеранах Великой Отечественной войны из Чебоксар.

Мэрия столицы Чувашии сообщает, что портреты ветеранов исполняют в технике граффити, для чего привлекают талантливых художников-граффитистов.

Перед написанием портрета волонтеры проекта навещают ветеранов, слушают историю об их боевом и жизненном пути.

24 сентября был написан пятый портрет ветерана Великой Отечественной войны родом из Чувашии. Портрет 19-летнего Егорова Дмитрия Егоровича, ветерана педагогического труда, участника Великой Отечественной войны, организатора первого в России Музея материнской славы, заслуженного работника высшей школы Чувашской Республики, кандидата педагогических наук, доцента можно увидеть по адресу: улица Маркова, д. 14Б.

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