В Казани перекрыли движение по улицам Подлужная и Хибинская

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-25T15:01:38+03:00

В одном случае ограничение из-за проводимых работ будет действовать до 30 сентября, в другом до 15 октября. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Это связано с обустройством въезда и выезда

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В столице Татарстана продолжают перекрывать улицы. Так, согласно постановлению Исполкома города, из-за работ по обустройству въезда с четырехуровневой парковки на улице Пушкина до 30 сентября для движения транспорта перекрывается улица Подлужная, а именно участок от дома №3а до улицы Саммера в направлении движения в сторону улицы Адамюка.

Кроме того, из-за работ для первоочередных мероприятий по улучшению дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават купере» до 15 октября перекрывается улица Хибинская.

Ограничение на указанный срок будет действовать на участке от улицы Залесная до улицы Аксакова.

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