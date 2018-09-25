В детском саду в Татарстане лопнула батарея и по колено затопила кипятком группы

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-25T18:36:08+03:00

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В детский сад «Ручеек», что в селе Большое Афанасово Нижнекамского района в этом году решили дать отопление на две недели раньше. Вот только при этом из труб на пол неожиданной хлынул весь кипяток. Затопило детские спальни и игровые. Инцидент произошел вечером, когда детей забирали родители. Поэтому никто не пострадал.

Родители, которые помогали справиться с потопом, рассказывают, что в некоторых местах вода поднялась до колена.

Спасало ситуацию то, что в холодном помещении кипяток быстро остывал. Вода начала просачиваться на первый этаж. Решили отключить электричество, потому что проводка в садике, как и остальное, не ремонтировалась уже целых полвека.

Детский садик "Ручеек" в Нижнекамском районе не ремонтировали полвека

Сейчас вода все так же продолжает сочиться с потолка первого этажа. По словам заведующей Екатерины Слесаревой, это была самая обычная аварийная ситуация. Сейчас всех 115 воспитанников решили разместить в разные дошкольные учреждения Нижнекамска.

Известно, что садик вошел в программу капиремонта, который начнется уже в январе.