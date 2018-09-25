В Казани женщина-водитель на «ДЭУ Матиз» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
Авария с участием двух иномарок – «ДЭУ Матиз» и «Ниссана», произошла в Кировском районе столицы Татарстана в понедельник, 24 сентября в 17.50.
По предварительным данным, 38-летняя женщина, управлявшая «ДЭУ Матиз», на большой скорости вылетела на встречку и врезалась в японский автомобиль
Водитель которой - 23-летний парень, по предварительным данным, не пострадал.
Помощь медиков понадобилась именно женщине из «ДЭУ Матиза»
- Она получила многочисленные травмы и раны, и доставлена в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
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