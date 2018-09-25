В Казани иномарка сбила на «зебре» 22-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-25T14:07:55+03:00

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Авария произошла в столице Татарстана 24 сентября на улице Шаляпина в Вахитовском районе. В 18.55 по нерегулируемому пешеходному переходу пыталась перейти дорогу 22-летняя девушка. На «зебре» ее сбил автомобиль Шевроле Авео, которым управлял 35-летний мужчина.

- По предварительным данным, водитель грубо нарушил правила дорожного движения, и не пропустил пешехода, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Девушка получила травмы ног и доставлена в больницу. В отношение водителя возбуждено административное дело.

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