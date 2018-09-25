В одном из зоопарков Чувашии родился зубренок

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-25T17:32:16+03:00

Пол малыша пока не известен, потому что сотрудников заведения к новорожденному не подпускает его мать - самка по кличке Мулана

Изменить размер текста: A A

Накануне, 24 октября, в зоопарке Новочебоксарска успешно прошли роды самки зубра по кличке Мулана. На свет появился малыш, пол которого еще не известен, так как мать не подпускает к нему никого из сотрудников.

Это будет второй представитель этого вида диких быков в Чувашии. Сама Мулана была предана зоопарку "Ельниковская роща" в июле этого года из "Приокско-Террасного государственного биосферного заповедника".

Известно, что зубры на данный момент находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Именно поэтому рождение зубренка - важное событие не только для города и республики, но и для всего животного мира в целом.

Сотрудники зоопарка предлагают жителям республики принять участие в выборе имени для малыша.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»