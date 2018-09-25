В Йошкар-Оле перед началом зимы из салона украли 44 норковые шубы на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-25T17:03:37+03:00

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20 сентября в Йошкар-Оле хозяйка одного из магазина меховых изделий заявила в полицию об исчезновении из ее салона 44 норковых шуб на общую стоимость 2 миллионоа рублей. Кражу удалось раскрыть быстро.

Оказалось, что к преступлению причастен 36-летний ранее судимый житель Нижегородской области. К совершению кражи он подготовился заранее - сначала изучил обстановку в магазине, а после вернулся туда уже вместе с приятелем.

Грузовик и друга он оставил во дворе неподалеку, а сам сначала сорвал решетку, затем через отжатое окно проник в магазин и вынес оттуда шубы.

После всего этого мужчина вернулся в Нижегородскую область, где его и задержали сотрудники МВД Марий Эл, разыскивающие его как основного фигуранта уголовного дела о краже шуб. Сейчас на время следсвтия мужчина заключен под стражу.

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