Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 13-летней девочки
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя Чувашии. Он обвиняется в изнасиловании и насильственные действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней.
По версии следствия, вечером 27 мая этого года в одном из сел пьяный мужчина находился у себя дома. В этот момент к нему в гости приехали знакомые, в том числе и женщина со своей 13-летней дочерью.
Пока остальные взрослые спали, подвыпивший хозяин изнасиловал школьницу и совершил в отношении нее «действия сексуального характера».
- В настоящее время мужчина заключен под стражу. В ходе следствия с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование завершено и все материалы направлены в суд.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»