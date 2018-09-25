Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 13-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-25T13:52:51+03:00

На время следствия мужчину заключили под стражу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Утверждается, что мужчина надругался над школьницей, когда другие взрослые спали и не могли ей помочь

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя Чувашии. Он обвиняется в изнасиловании и насильственные действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней.

По версии следствия, вечером 27 мая этого года в одном из сел пьяный мужчина находился у себя дома. В этот момент к нему в гости приехали знакомые, в том числе и женщина со своей 13-летней дочерью.

Пока остальные взрослые спали, подвыпивший хозяин изнасиловал школьницу и совершил в отношении нее «действия сексуального характера».

- В настоящее время мужчина заключен под стражу. В ходе следствия с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование завершено и все материалы направлены в суд.

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