Отопительный сезон 2018-2019 в Татарстане: батареи заработали уже в 3,2 тысячах многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-25T14:16:58+03:00

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В этот вторник на брифинге министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что в республике стартовал отопительный сезон 2018-2019.

И это при том, что, по его словам, в целом по региону для нормативного запуска тепла среднесуточная температура воздуха в +8 градусов еще не подержалась в течение пяти дней.

Тем не менее, уже в 28 муниципальных образованиях Татарстана заработали батареи. Речь идет о 3,2 тысячах многоквартирных домах, более 900 детских садов, 668 школ и более 1,5 тысячах объектах здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты.

- Теплосетевыми организациями подготовлено 2 тысячи километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, а также реконструировано более 50 километров трубопроводов. Сейчас все работы на магистралях завершены, - заявил Ирек Файзуллин.

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