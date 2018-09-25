В Набережных Челнах о смерти одинокого мужчины соседи поняли по запаху из его квартиры

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-25T17:53:36+03:00

После смерти он пролежал почти месяц

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С середины лета соседи не видели одинокого мужчину, проживающего в доме 60/13 Набережных Челнов. Многие думали, что 56-летнего соседа забрали родственники и ухаживают за ним. Но из за двери его жилища начал проникать зловонный запах и соседи связались с родственниками мужчины.

Его сестра призналась, что брат долгое время не выходил на связь.

Столило открыть дверь то самой квартиры, как зловонный запах распротсранился по всему подьезду. Рядом с дверью лежало тело пожилого человека. Было видно что смерть наступила давно.

По предварительным данным, мужчина скончался около трех недель назад. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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