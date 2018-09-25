В Татарстане инвалид набросился на охранника тотализатора, чтобы забрать выигрыш

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-25T17:22:20+03:00

Дебошира и его друга смогли успокоить только сотрудники частной охраны

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В букмекерской конторе на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах изрядно выпивший игрок начал требовать у кассира свой выигрыш, который он, якобы, выиграл. После отказа в ход пошли угрозы, оскорбления и обещания устроить беспорядок в зале.

Прибывшие на место сотрудники частного охранного предприятия увидели, что посетитель угрожает кассиру расправой.

Мужчину с его спутником попросили по-хорошему покинуть помещение. Но вместо этого игрок ответил матом, а его приятель набросился на охранника.

Только когда мужчин скрутили, один из них признался, что является инвалидом второй группы. Дебоширов передали полицейским для выяснения обстоятельства произошедшего.

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