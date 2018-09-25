В Татарстане инвалид набросился на охранника тотализатора, чтобы забрать выигрыш
В букмекерской конторе на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах изрядно выпивший игрок начал требовать у кассира свой выигрыш, который он, якобы, выиграл. После отказа в ход пошли угрозы, оскорбления и обещания устроить беспорядок в зале.
Прибывшие на место сотрудники частного охранного предприятия увидели, что посетитель угрожает кассиру расправой.
Мужчину с его спутником попросили по-хорошему покинуть помещение. Но вместо этого игрок ответил матом, а его приятель набросился на охранника.
Только когда мужчин скрутили, один из них признался, что является инвалидом второй группы. Дебоширов передали полицейским для выяснения обстоятельства произошедшего.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»