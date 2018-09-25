В Казани иномарка сбила пятилетнего ребенка во дворе жилого дома

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-25T13:16:14+03:00

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 24 сентября, в 16.12 во дворе многоэтажки на улице Лаврентьева. 35-летний водитель иномарки Лифан, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и сбил пятилетнего мальчика.

- В результате наезда малыш получил травму головы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Ему потребовалась помощь медиков. В отношении водителя возбуждено административное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика. С места наезда ребенок госпитализировали с травмой головы (подробности)

Глава ГИБДД Татарстана: «Люди гибнут на пешеходных переходах чаще, чем в прошлом году» (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»