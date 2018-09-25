2018-09-25T13:16:14+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила пятилетнего ребенка во дворе жилого дома

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ребенку потребовалась помощь медиков.Ребенку потребовалась помощь медиков.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 24 сентября, в 16.12 во дворе многоэтажки на улице Лаврентьева. 35-летний водитель иномарки Лифан, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и сбил пятилетнего мальчика.

- В результате наезда малыш получил травму головы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Ему потребовалась помощь медиков. В отношении водителя возбуждено административное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика. С места наезда ребенок госпитализировали с травмой головы (подробности)

Глава ГИБДД Татарстана: «Люди гибнут на пешеходных переходах чаще, чем в прошлом году» (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани женщина-водитель на «ДЭУ Матиз» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Казани иномарка сбила на «зебре» 22-летнюю девушку
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 13-летней девочки
Отопительный сезон 2018-2019 в Татарстане: батареи заработали уже в 3,2 тысячах многоквартирных домах
Что планируют успеть в Чебоксарах до 550-летия города?
26 сентября в трех районах Казани не будет света
В Чебоксарах продают здание бывшего Института экономики и менеджмента за 40,2 миллиона рублей
В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика
В Татарстане стоимость эвакуации автомобилей вырастет на 13,3%
В Казани до 4 октября перекрыли движение по улицам 2-я Ленинградская и Побежимова
В Татарстане вредная привычка погубила пенсионера
В Марий Эл нашли заблудившуюся в лесу два дня назад женщину
В Татарстане лже-целительницы из Узбекистана, снявшие «порчу» за 300 тысяч рублей, отделались штрафом
Доход бюджет Татарстана 2018 года увеличился на 21,2 миллиард рублей
С 30 сентября в казанском храме школьников будут бесплатно готовить к сдаче ГИА и ЕГЭ
В Казани прокурор просит для гендиректора ООО «Свей» 13 лет колонии
В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома
В Альметьевске мужчина смастерил деревянных Бабу Ягу и Змея Горыныча и поставил их улицу охранять