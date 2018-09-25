В эти выходные в Татарстане пройдет день гушр

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-25T18:02:05+03:00

Гушр - особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая

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Суббота, 29 сентября в Татарстане объявлена днем гушр. Об этом официально заявило Духовное управление мусульман республики.

Гушр - это особый вид милостыни, когда мусульманин отдает малоимущим одну десятую часть урожая, которой ему удалось собрать за сезон. Подобные пожертвования будут приниматься в течение дня во всех центральных мечетях Татарстана.

Верхнеуслонский и Бугульминский районы уже начали неофициально собирать милостыню для малоимущих. Так, часть собранного гушра уже завезли в дом престарелых и инвалидов села Верхний Услон. Директор заведения отмечает, что его подопечные сейчас нуждаются в овощах (луке, картошке, моркови).

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