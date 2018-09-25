Что планируют успеть в Чебоксарах до 550-летия города?

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-25T14:12:07+03:00

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Накануне, 24 сентября, состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2019 году 550-летия Чебоксар. Уже известно, что большая часть финансирования направлена на благоустройство города и реконструкцию исторических сооружений. Теперь же комиссия сосредоточилась на том, что именно будет отремонтировано к юбилейной дате.

Так, в ходе обсуждения было решено, что к празднику после реконструкции наконец-то откроется Красная площадь, Московская набережная и залив. К тому же, не позднее августа 2019 года в городе заработают 13 новых общеобразовательных учреждений: школа в Волжском-3, филиал школы №16 и десять детских садов. А на Президентском бульваре, напротив Центра Современного искусства, появится детская площадка.

Также к 550-летию фасады домов города приведут к единому стилю, родники и памятные места будут благоустроены, бесхозные объекты - снесены, а придорожные полосы - очищены.

Помимо этого, на ремонт дорог в Чебоксарах выделят 1,2 миллиарда рублей.