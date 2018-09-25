2018-09-25T14:12:07+03:00
Общество

Что планируют успеть в Чебоксарах до 550-летия города?

Фасады домов приведут к единому стилю, родники и памятные места будут благоустроены, бесхозные объекты - снесены
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
Изменить размер текста:

Накануне, 24 сентября, состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2019 году 550-летия Чебоксар. Уже известно, что большая часть финансирования направлена на благоустройство города и реконструкцию исторических сооружений. Теперь же комиссия сосредоточилась на том, что именно будет отремонтировано к юбилейной дате.

Так, в ходе обсуждения было решено, что к празднику после реконструкции наконец-то откроется Красная площадь, Московская набережная и залив. К тому же, не позднее августа 2019 года в городе заработают 13 новых общеобразовательных учреждений: школа в Волжском-3, филиал школы №16 и десять детских садов. А на Президентском бульваре, напротив Центра Современного искусства, появится детская площадка.

Также к 550-летию фасады домов города приведут к единому стилю, родники и памятные места будут благоустроены, бесхозные объекты - снесены, а придорожные полосы - очищены.

Помимо этого, на ремонт дорог в Чебоксарах выделят 1,2 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани женщина-водитель на «ДЭУ Матиз» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Казани иномарка сбила на «зебре» 22-летнюю девушку
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 13-летней девочки
Отопительный сезон 2018-2019 в Татарстане: батареи заработали уже в 3,2 тысячах многоквартирных домах
В Казани иномарка сбила пятилетнего ребенка во дворе жилого дома
26 сентября в трех районах Казани не будет света
В Чебоксарах продают здание бывшего Института экономики и менеджмента за 40,2 миллиона рублей
В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика
В Татарстане стоимость эвакуации автомобилей вырастет на 13,3%
В Казани до 4 октября перекрыли движение по улицам 2-я Ленинградская и Побежимова
В Татарстане вредная привычка погубила пенсионера
В Марий Эл нашли заблудившуюся в лесу два дня назад женщину
В Татарстане лже-целительницы из Узбекистана, снявшие «порчу» за 300 тысяч рублей, отделались штрафом
Доход бюджет Татарстана 2018 года увеличился на 21,2 миллиард рублей
С 30 сентября в казанском храме школьников будут бесплатно готовить к сдаче ГИА и ЕГЭ
В Казани прокурор просит для гендиректора ООО «Свей» 13 лет колонии
В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома
В Альметьевске мужчина смастерил деревянных Бабу Ягу и Змея Горыныча и поставил их улицу охранять