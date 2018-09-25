В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика
Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Татарстана 24 сентября в 12.00 на улице Мавлютова. Там 51-летний мужчина, управлявший иномаркой Тойота Хайлендер, грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу по «зебре». В результате наезда пострадал 9-летний мальчик.
- С травмой головы он был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - В отношении водителя возбуждено административное дело.
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