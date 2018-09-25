2018-09-25T12:46:08+03:00
Авто

В Татарстане стоимость эвакуации автомобилей вырастет на 13,3%

С октября 2018 года за нее автомобилисту придется заплатить 1 925,42 рубля
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Несмотря на это, подешевеет нахождение машины категории B на спецстоянкахНесмотря на это, подешевеет нахождение машины категории B на спецстоянкахФото: Александр МИЛКУС
Изменить размер текста:

Стало известно, насколько сильно в ближайшее время в Татарстане измениться стоимость эвакуации автомобилей. Новые расценки указали в постановлении Госкомитета Татарстана по тарифам, которое появилось на официальном портале правовой информации республики.

Так, цены повысятся с октября текущего года на 13,3%. За эвакуацию машины татарстанцам придется заплатить 1 925,42 рубля (2 272 рубля с НДС). Отметим, что при этом, если автомобилист успел подойти к моменту погрузки своей машины на эвакуатор, то он может избежать поездки на спецстоянку, заплатив на месте всего 662 рубля – такова стоимость погрузочных и разгрузочных работ.

В 2019 «спасти» таким образом машину от эвакуации будет дороже - 701,5 рублей. Если же этого не удастся, то перевозка на спецстоянку обойдется автомобилисту в Татарстане 2407,55 рубля. В 2020 году - 2494,22 рубля, решить вопрос на месте - 726,74 рубля.

- Эти тарифы долгосрочные. Они рассчитаны на три года. В последний раз изменения вносились в 2014 году и с тех пор повышение составило 13,3%, что суммарно меньше инфляции зафиксированной за эти годы, - сообщили «КП - Казань» в Госкомитете Татарстан по тарифам. – расчеты сделано согласно прогнозу Соцэкономразвития и если он поменяется, то и тариф может быть пересмотрен.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани женщина-водитель на «ДЭУ Матиз» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Казани иномарка сбила на «зебре» 22-летнюю девушку
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 13-летней девочки
Отопительный сезон 2018-2019 в Татарстане: батареи заработали уже в 3,2 тысячах многоквартирных домах
В Казани иномарка сбила пятилетнего ребенка во дворе жилого дома
Что планируют успеть в Чебоксарах до 550-летия города?
26 сентября в трех районах Казани не будет света
В Чебоксарах продают здание бывшего Института экономики и менеджмента за 40,2 миллиона рублей
В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика
В Казани до 4 октября перекрыли движение по улицам 2-я Ленинградская и Побежимова
В Татарстане вредная привычка погубила пенсионера
В Марий Эл нашли заблудившуюся в лесу два дня назад женщину
В Татарстане лже-целительницы из Узбекистана, снявшие «порчу» за 300 тысяч рублей, отделались штрафом
Доход бюджет Татарстана 2018 года увеличился на 21,2 миллиард рублей
С 30 сентября в казанском храме школьников будут бесплатно готовить к сдаче ГИА и ЕГЭ
В Казани прокурор просит для гендиректора ООО «Свей» 13 лет колонии
В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома
В Альметьевске мужчина смастерил деревянных Бабу Ягу и Змея Горыныча и поставил их улицу охранять