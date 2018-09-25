В Татарстане стоимость эвакуации автомобилей вырастет на 13,3%

СЕГОДНЯ 11:23 2018-09-25T12:46:08+03:00

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Стало известно, насколько сильно в ближайшее время в Татарстане измениться стоимость эвакуации автомобилей. Новые расценки указали в постановлении Госкомитета Татарстана по тарифам, которое появилось на официальном портале правовой информации республики.

Так, цены повысятся с октября текущего года на 13,3%. За эвакуацию машины татарстанцам придется заплатить 1 925,42 рубля (2 272 рубля с НДС). Отметим, что при этом, если автомобилист успел подойти к моменту погрузки своей машины на эвакуатор, то он может избежать поездки на спецстоянку, заплатив на месте всего 662 рубля – такова стоимость погрузочных и разгрузочных работ.

В 2019 «спасти» таким образом машину от эвакуации будет дороже - 701,5 рублей. Если же этого не удастся, то перевозка на спецстоянку обойдется автомобилисту в Татарстане 2407,55 рубля. В 2020 году - 2494,22 рубля, решить вопрос на месте - 726,74 рубля.

- Эти тарифы долгосрочные. Они рассчитаны на три года. В последний раз изменения вносились в 2014 году и с тех пор повышение составило 13,3%, что суммарно меньше инфляции зафиксированной за эти годы, - сообщили «КП - Казань» в Госкомитете Татарстан по тарифам. – расчеты сделано согласно прогнозу Соцэкономразвития и если он поменяется, то и тариф может быть пересмотрен.

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