2018-09-25T10:52:21+03:00
Авто

В Казани до 4 октября перекрыли движение по улицам 2-я Ленинградская и Побежимова

Там прокладывают водопровод и канализацию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Несмотря на то, что осень потихоньку наступает и начинаются дожди, казанские коммунальщики не хотят останавливаться. Они используют последние дни, чтобы закончить благоустройство города и подготовить его к предстоящей зиме. Все это значит, что последующие за их работами перекрытия дорог продолжаются.

Так, до 4 октября в столице Татарстана из-за прокладки водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ограничат движение транспорта по улицам 2-я Ленинградская и Побежимова.

Согласно распоряжению подписанному в Исполкоме Казани, автомобилистам до указанного срока не проехать по участкам: улица 2-я Ленинградская - от дома №6 до улицы Побежимова; улица Побежимова - в районе здания №18 по улице Копылова); улица Побежимова - в районе дома №17.

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