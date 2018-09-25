2018-09-25T12:21:39+03:00
Недвижимость

26 сентября в трех районах Казани не будет света

Отключение электричества коснется и поселка Борисково
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийОтключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

26 сентября в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани планируется отключение электричества.

Так, с 8.00 до 13.00 без света останутся следующие адреса в Вахитовском районе: улица Абжалилова, 19 и 21; улица Маленькая, 5 и общежития на улице Ершова в домах 28, 30.

А с 14.00 до 18.00 электричество отключат в жилых домах по адресам: улица Ершова, 4/2, 8, 14.

Говоря о Приволжском районе, известно, что с 9.00 до 17.00 без света оставят дома №№ 85, 87, 89 и 91 по улице Авангардная, а также частный сектор поселка Борисково по улицам 2-я Приовражная, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Землемерная, Левоприбрежная, Пожарная, Прибрежная, Семидворная, Тихорецкая, Цветочная.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе по адресам ул.Бухарская, 4а, 4в, ул.Аделя Кутуя, 151а, 155а, 157, 159, 159б, 160.

Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани женщина-водитель на «ДЭУ Матиз» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Казани иномарка сбила на «зебре» 22-летнюю девушку
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 13-летней девочки
Отопительный сезон 2018-2019 в Татарстане: батареи заработали уже в 3,2 тысячах многоквартирных домах
В Казани иномарка сбила пятилетнего ребенка во дворе жилого дома
Что планируют успеть в Чебоксарах до 550-летия города?
В Чебоксарах продают здание бывшего Института экономики и менеджмента за 40,2 миллиона рублей
В Казани на «зебре» иномарка сбила 9-летнего мальчика
В Татарстане стоимость эвакуации автомобилей вырастет на 13,3%
В Казани до 4 октября перекрыли движение по улицам 2-я Ленинградская и Побежимова
В Татарстане вредная привычка погубила пенсионера
В Марий Эл нашли заблудившуюся в лесу два дня назад женщину
В Татарстане лже-целительницы из Узбекистана, снявшие «порчу» за 300 тысяч рублей, отделались штрафом
Доход бюджет Татарстана 2018 года увеличился на 21,2 миллиард рублей
С 30 сентября в казанском храме школьников будут бесплатно готовить к сдаче ГИА и ЕГЭ
В Казани прокурор просит для гендиректора ООО «Свей» 13 лет колонии
В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома
В Альметьевске мужчина смастерил деревянных Бабу Ягу и Змея Горыныча и поставил их улицу охранять