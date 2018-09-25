26 сентября в трех районах Казани не будет света

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-25T12:21:39+03:00

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26 сентября в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани планируется отключение электричества.

Так, с 8.00 до 13.00 без света останутся следующие адреса в Вахитовском районе: улица Абжалилова, 19 и 21; улица Маленькая, 5 и общежития на улице Ершова в домах 28, 30.

А с 14.00 до 18.00 электричество отключат в жилых домах по адресам: улица Ершова, 4/2, 8, 14.

Говоря о Приволжском районе, известно, что с 9.00 до 17.00 без света оставят дома №№ 85, 87, 89 и 91 по улице Авангардная, а также частный сектор поселка Борисково по улицам 2-я Приовражная, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Землемерная, Левоприбрежная, Пожарная, Прибрежная, Семидворная, Тихорецкая, Цветочная.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе по адресам ул.Бухарская, 4а, 4в, ул.Аделя Кутуя, 151а, 155а, 157, 159, 159б, 160.

Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.