2018-09-25T09:48:27+03:00
Происшествия

В Татарстане вредная привычка погубила пенсионера

На месте возгорания работали пожарные МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Причиной возникновения огня стало курениеПричиной возникновения огня стало курениеФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 24 сентября в 12.34 в деревне Муртыш-Баш в Сармановском районе. На улице Пионерской загорелся частный бревенчатый дом, в котором проживал 67-летний пенсионер.

К приезду огнеборцев горение происходило внутри дома, частично полыхала крыша. Произошло частичное обрушение чердачного перекрытия и кровли дома. Соседи сообщили, что в доме может находиться хозяин, но криков о помощи никто не слышал. Входная дверь была закрыта.

Когда удалось справиться с огнем, в зальной комнате на полу на животе в непосредственной близости от очага пожара обнаружили обгоревшее тело хозяина дома.

- Соседи рассказали, что погибший проживал в доме один, по состоянию здоровья оформлял инвалидность, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ежедневно к нему приходили его родные и ухаживали за ним, но мужчина сильно курил. Предположительно, эта вредная привычка и стала причиной начала пожара.

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