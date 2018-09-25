В Марий Эл нашли заблудившуюся в лесу два дня назад женщину

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-25T09:18:32+03:00

Спастели выносили женщину из леса на носилках Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

О том, что в Звениговском районе пропала 66-летняя пенсионерка, в МЧС и правоохранительные органы сообщила ее родственница 24 сентября. Пенсионерка отправилась в леес еще 22 сентября в 8.00, но с тех ее никто не видел.

Спасателям стало известно, что пенсионерка ушла из Красногорского психоневрологического интерната, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

На место поисковых работ выдвинулась Звениговская аварийно-спасательная группа в составе пяти человек. В 14.50 женщину нашли в лесу. Ей была небходима помощь медиков. Спасатели на носилках вынесли ее из леса и передали врачам «Скорой помощи», сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы. В поисковых работах принимали участие два сотрудника полиции.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»