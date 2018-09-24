Доход бюджет Татарстана 2018 года увеличился на 21,2 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-24T19:10:04+03:00

При этом сократился размер дефицита – на 3,7 миллиарда рублей.

Такой прогноз сделали из-за изменения цены на нефть и курса доллара США

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В этот понедельник на заседании Госсовета Татарстана местные депутаты приняли изменения в бюджет республики на 2018 год.

Так согласно прогнозам, он увеличится в доходах на 21,2 миллиарда рублей. То есть с 225 до 246,2 миллиарда. Это в основном произошло из-за роста налоговых поступлений от татарстанских нефтедобывающих компаний – изменение цены углеводородов и курса доллара США.

К слову, расходы казны республики также выросли - на 19,6 миллиарда рублей, и достигли отметки в 261,1 миллиарда. При этом сократился размер дефицита – на 3,7 миллиарда рублей. Теперь он составляет 14,8 миллиарда, вместо заявленных 18,6.

В итоге в текущем году Татарстан сможет больше денег потратить, в частности, на строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы, на дороги, сельское хозяйство и проведение спортивных мероприятий.