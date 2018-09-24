В Альметьевске мужчина смастерил деревянных Бабу Ягу и Змея Горыныча и поставил их улицу охранять

СЕГОДНЯ 17:48 2018-09-24T17:48:26+03:00

В арт-объекте есть и другие герои отечественных мультфильмов

Изменить размер текста: A A

Сначала житель Альметьевска Алексей Платонов хотел сделать лишь забор для цветочной грядки, чтобы она смотрелась аккуратнее. Едва работа была завершена, мастеру показалось, что чего-то не хватает. Очень скоро забор начали охранять деревянные солдатики.

Однако солдатикам, видимо захотелось компании. И вот на участок один за одним стали заселяться пастухи с овцами, серый волк, Маша и медведь, Баба-яга, Змей-Горыныч,

Новость о деревянном мире мультперсонажей разлетелась по всем социальным сетям. Из арт-объекта горожане уже устроили необычную фотозону, но её создатель вроде не против.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»