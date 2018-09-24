2018-09-24T18:31:14+03:00
Происшествия

В Казани прокурор просит для гендиректора ООО «Свей» 13 лет колонии

Утверждается, что он обманул дольщиков на сумму более 340 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Также гособвинитель просит арестованное имущество обвиняемого обратить в пользу возмещения ущерба.Также гособвинитель просит арестованное имущество обвиняемого обратить в пользу возмещения ущерба.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Продолжается процесс по уголовному делу об обманутых дольщиках ООО «Свей». Так, во время прений прокурор попросил суд отправить учредителя и гендиректора компании 66-летнего Рашида Аитова в колонию общего режима на 13 лет. А арестованное у него имущество на 1,5 млрд рублей обратить в счет возмещения ущерба.

Напомним, Аитов обвиняется в хищении денег дольщиков. По версии следствия, имея разрешение на строительство двух 9-этажных домов на улице Четаева и Чистопольской, обвиняемый организовал там возведение каркасов зданий на 18 этажей и продавал будущие незаконные квартиры. По данному делу проходит 143 человека, которым причинен ущерб на сумму более 340 млн рублей.

Кроме того, как утверждают следователи, в декабре 2013 года Аитов, будучи гендиректором ООО «Маг-Строй» обещал директору ЧОПа квартиру за бесплатную охрану. Здесь ущерб составил более 4,5 млн рублей.

- Свою вину Аитов так и не признал. Он находится под стражей, - сообщает прокуратура Татарстана.

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