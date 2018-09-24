В Татарстане лже-целительницы из Узбекистана, снявшие «порчу» за 300 тысяч рублей, отделались штрафом

СЕГОДНЯ 19:31 2018-09-24T19:32:22+03:00

Приговор суда пока не вступил в свою законную силу

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Две гражданки Узбекистана были признаны виновными в групповом мошенничестве.

В течение нескольких дней – с 28 июня по 1 июля, находясь в Заинске, женщины выискивали доверчивых горожанок. Им они представлялись целительницами и сообщали страшную весть – на них и их родных лежит порча.

Под видом помощи в ее снятии осужденные проводили различные обряды, за которые требовали деньги или ювелирные украшения. Таким образом три татарстанки лишились около 300 тысяч рублей.

- Свою вину женщины полностью признали, возместив потерпевшим причиненный ущерб. Суд назначил им наказание в виде штрафов в размере 100 тысяч и 120 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Татарстана. - Кроме того, с учетом содержания осужденных под стражей более двух месяцев, их освободили. Приговор в законную силу не вступил.

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