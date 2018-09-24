В Татарстане прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год утвержден на уровне 8 232 рубля

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-24T16:34:21+03:00

По прогнозам это должно было быть 8 500 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 24 сентября, на заседании Госсовета Татарстана депутаты утвердили величину прожиточного минимума для пенсионеров, проживающих в республике, на 2019 год.

Он был зафиксирован на уровне 8 232 рубля. Как оказалось, это ниже ожидаемого. Так, Министерство экономического развития России прогнозировало этот прожиточный минимум в размере 8 500 рублей.

По словам главы Минэкономики Татарстана Фарида Абдулганиева, утвержденная депутатами республиканского парламента норма необходима для обеспечения пенсионеров социальной доплатой федерального уровня.

В Татарстане на нее могут рассчитывать те, кто раньше был индивидуальным предпринимателем или работал на селе. Также туда относятся инвалиды третьей группы и утратившие сведения о выплаченных в период работы отчислениях.

Кроме того, эта доплата станет помощью для пенсионеров, получавших «черную» зарплату. В Татарстане их насчитывается 73 тысячи человек.