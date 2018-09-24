"Татфондбанк" потребовал у казанской обувной фабрики "Спартак" почти 7,2 миллиона рублей
ПАО "Татфондбанк" предъявила требования к обанкротившейся обувной фабрике "Спартак" на сумму порядка 7,18 миллиона рублей. Такая информация появилась в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Основаниями для требований стали 11 банковских операций по переводу денежных средств, которые были выполнены с 30 ноября по 2 декабря 2016 года. Деньги уходили на оплату компанией газа, обувного материла и подошв.
Напомним, что несостоятельным "Спартак" признали в апреле текущего года. А в августе компанию и вовсе обвинили в умышленном банкротстве.
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