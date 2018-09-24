Казанцев просят не пугать лебедей-шипунов на озере Нижний Кабан из-за потомства

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-24T16:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани семья краснокнижных лебедей-шипунов, у которых в конце июля вылупилось пять птенцов, до сих пор живут на озере Нижний Кабан.

- Просим Вас не беспокоить птиц при использовании гидроциклов, лодок, катамаранов и других судов. Не подплывайте к ним слишком близко. Все это ведет к тому что семья разбивается, некоторые птенцы подолгу не могут присоединиться к остальным, в результате у птиц повышается уровень стресса, появляется недокорм и может развиться истощение. Будьте бережны и осторожны, - обращаются к казанцам в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»