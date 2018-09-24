В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-24T18:05:27+03:00

Когда его все же нашли, то парень изрезал мужчину

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Сотрудники Росгвардии Татарстана задержали несовершеннолетнего парня, которого подозревают в разбойном нападении.

Он проник в частный дом в Авиастроительном районе Казани, чтобы украсть строительные инструменты. Но в этот момент неожиданно для него вернулся хозяин дома - 59-летний мужчина.

Сначала парень решил спрятаться. Но мужчина понял, что в его дом кто-то залез. Он начал искать незваного гостя. Тут игра в прятки быстро превратилось в кровавое нападение. Парень выхватил нож и несколько рахз ударил им хозяина в грудь.

Несмотря на полученные раны, мужчина смог дать отпор и запереть напавшего в комнате. Там парень и пробыл до приезда правоохранителей. Его задержали, а нож отобрали.

Как оказалось жертва нападения отделался незначительными травмами, от госпиталзации хозяин дома отказался.

Задержанного в последствие передали в отдел по делам несовершеннолетних.