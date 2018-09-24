В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома
Сотрудники Росгвардии Татарстана задержали несовершеннолетнего парня, которого подозревают в разбойном нападении.
Он проник в частный дом в Авиастроительном районе Казани, чтобы украсть строительные инструменты. Но в этот момент неожиданно для него вернулся хозяин дома - 59-летний мужчина.
Сначала парень решил спрятаться. Но мужчина понял, что в его дом кто-то залез. Он начал искать незваного гостя. Тут игра в прятки быстро превратилось в кровавое нападение. Парень выхватил нож и несколько рахз ударил им хозяина в грудь.
Несмотря на полученные раны, мужчина смог дать отпор и запереть напавшего в комнате. Там парень и пробыл до приезда правоохранителей. Его задержали, а нож отобрали.
Как оказалось жертва нападения отделался незначительными травмами, от госпиталзации хозяин дома отказался.
Задержанного в последствие передали в отдел по делам несовершеннолетних.
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