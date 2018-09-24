Жительница Набережных Челнов пропала во время отдыха на Черном море

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-24T17:02:52+03:00

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Жительница Набережных Челнов поехала отдыхать на Черное море в портовый город Новороссийск. 21 сентября женщина пошла загорать и купаться в Цемесскую бухту недалеко от города. Она была одна, поэтому когда ее занкомые не сразу обнаружили пропажу.

Когда были организованы поиски, то на берегу нашли только вещи жительницы Татарстана. Самой женщины нигде не было. Отдыхающие на том берегу по описанию пропавшей не смогли вспомнить ее.

Отметим, Цемесская бухта является второй по величине крупной бухтой на Черном море. В начале осени климат там характерен сильными ветрами и активным подводным течением.

Сейчас пропавшую ищут спасатели. Они осматривают береговую полосу и уже привлекли водолазов. Результата пока нет - женщина бесследно пропала. На поиски в Новороссийск отправились ее родственники.

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