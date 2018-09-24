Фонд поддержки предпринимательства Татарстана снизил ставку по микрозаймам до 7,5% годовых
На брифинге руководитель Фонда поддержки предпринимательства Татарстана (Минэкономики Татарстана) Айдар Салихов сообщил о новых условиях займов.
Так, во-первых, Фонд начал принимать заявки от бизнесменов, занимающихся торговлей.
Во-вторых, до конца текущего года ставка самого займа снижена до 7,5% годовых. Как пояснил Салихов, данное решение было принято, чтобы поддержать предпринимателей в условиях повышения банковских ставок.
Напомним, Фонд предоставляет займы от 100 тысяч до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет. Получить их могут субъекты малого и среднего бизнеса. Так, если речь идет о сумме свыше 300 тысяч рублей, то бизнесменам придется предоставить и поручительство, и залог. В качестве последнего принимается недвижимость, земельные участки, автотранспорт и оборудование.
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