Путин назначил 6 новый суде в Татарстане

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-24T15:35:30+03:00

Так, на должность судьи Арбитражного суда республики назначена Гульнара Осипова

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На официальном интернет-портале правовой информации появился указ, датированный 23 сентября, за подписью президента России Владимира Путина. Согласно ему, в Татарстане назначено 6 новых судей.

Так, на должность судьи Арбитражного суда республики назначена Гульнара Осипова. Заместителем председателя городского суда Альметьевска станет Абдулла Бадриев, а председателем Тетюшского районного суда - Сергей Борисов.

Кадровые перестановки коснулись и городского суда Бугульмы, где судьями назначили Лилию Ахметову и Ольгу Иванову, и нижнекамского городского суда - здесь судьей стала Ильназа Гиззатуллина.

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