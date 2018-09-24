Минтранс Татарстана: в Казани завершен ремонт улицы Главная
Во время ремонта улицы Главная в Казани был обновлен участок протяженностью в 252 метра. Речь идет об отрезке от улицы Липатова до улицы Халезова.
В итоге на общей площади свыше 3 тысяч квадратных метров рабочими был уложен новый слой асфальта, отремонтированы тротуары, заменены бортовые камни, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.
Улицу Главная отремонтировали в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Отметим, что данная улица имеет протяженность 1236 метров и находится в поселке Дербышки Советского района Казани. Она пересекается с 8 другими улицами - Вяземская, Окружная, Инструментальная, Парковая, Каштановая, Трудящихся, Липатова и Халезова.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»