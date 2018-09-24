Минтранс Татарстана: в Казани завершен ремонт улицы Главная

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-24T15:45:08+03:00

Она была обновлена в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Изменить размер текста: A A

Во время ремонта улицы Главная в Казани был обновлен участок протяженностью в 252 метра. Речь идет об отрезке от улицы Липатова до улицы Халезова.

В итоге на общей площади свыше 3 тысяч квадратных метров рабочими был уложен новый слой асфальта, отремонтированы тротуары, заменены бортовые камни, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Улицу Главная отремонтировали в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Отметим, что данная улица имеет протяженность 1236 метров и находится в поселке Дербышки Советского района Казани. Она пересекается с 8 другими улицами - Вяземская, Окружная, Инструментальная, Парковая, Каштановая, Трудящихся, Липатова и Халезова.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»