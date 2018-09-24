С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали 998 миллионов рублей долгов по налогам

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-24T15:05:35+03:00

Сейчас покинуть страну из-за долгов не могут более 2,2 тысячи татарстанцев

Это на 46 миллионов больше, чем за прошлый отчетный период

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За 9 месяцев 2018 года судебные приставы в Татарстане взыскали 998 миллионов рублей долгов по налогам. По словам главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ управления федеральной службы судебных приставов по Татарстану Лилии Халимовой, эта сумма на 46 миллионов рублей больше, чем за прошлый отчетный период.

К слову, из-за этих самых долгов по налогам за рубеж не могут выехать более 2,2 тысячи татарстанцев. Отметим, за границу на данный момент не выпускают при наличии долга свыше 30 тысяч рублей.

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