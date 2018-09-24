2018-09-24T15:05:35+03:00
Экономика

С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали 998 миллионов рублей долгов по налогам

Это на 46 миллионов больше, чем за прошлый отчетный период
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас покинуть страну из-за долгов не могут более 2,2 тысячи татарстанцевСейчас покинуть страну из-за долгов не могут более 2,2 тысячи татарстанцев
Изменить размер текста:

За 9 месяцев 2018 года судебные приставы в Татарстане взыскали 998 миллионов рублей долгов по налогам. По словам главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ управления федеральной службы судебных приставов по Татарстану Лилии Халимовой, эта сумма на 46 миллионов рублей больше, чем за прошлый отчетный период.

К слову, из-за этих самых долгов по налогам за рубеж не могут выехать более 2,2 тысячи татарстанцев. Отметим, за границу на данный момент не выпускают при наличии долга свыше 30 тысяч рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс Татарстана: в Казани завершен ремонт улицы Главная
Путин назначил 6 новый суде в Татарстане
На экспозицию Музея татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала потратят 8 миллионов рублей
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
В Чебоксарах 71-летнего мужчину развратившего мальчика приговорили к 11 годам колонии
Казанцы устроят забег в честь 50-летия первого полета самолета Ту-144
Битва на высоких скоростях: «Ростелеком» предоставил интернет для суперфинала турнира по World of Tanks в Казани
Врач-уролог и автожестянщик: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за сентябрь
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила насмерть пенсионера-велосипедиста на "зебре"
2019 год в Татарстане станет Годом рабочих профессий
Четыре мальчика из Татарстана удивили Максима Галкина на шоу "Лучше всех!"
Президент Татарстана о ситуации с татарским языком в школах: были допущены ошибки и упущения
Школьник, который попал в реанимацию в Турции, успешно вернулся в Казань
Прокуратура: в Набережных Челнах главврачи скрывали свои банковские счета