На экспозицию Музея татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала потратят 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-24T15:13:40+03:00

Целью экспозиции является обозначение места татарской книги в общероссийском и мировом литературном процессе 19 века и сохранение мемориальной квартиры Шарифа Камала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Речь идет о двух этажах с фотографиями, книгами, документами и интерактивными залами

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Татарстан выделил 8 миллионов рублей на создание экспозиции Музея татарской литературы с мемориальной квартирой писателя Шарифа Камала. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Целью экспозиции является обозначение места татарской книги в общероссийском и мировом литературном процессе 19 века и сохранение мемориальной квартиры Шарифа Камала.

На первом этаже выставки будут созданы интерактивный зал "Творческая лаборатория молодых авторов", музейный центр "Мини-типография", которые включат в себя объемно-пространственные композиции "Рождение татарской книги: истоки письменности", "Татарская книга сегодня: выставка-продажа современных изданий книг различных издательств", "Гимн КНИГЕ".

На втором этаже развернуться четыре зала "Интерактивная экспозиция-библиотека детской книги", "История татарской книги: от пергамена к цифре", "Жизнь и творчество Шарифа Камала", "Татарская советская книга 1920-1940 годов", "Библиотека - медиацентр", в рамках которых также будут созданы несколько композиций.