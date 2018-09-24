В Чебоксарах 71-летнего мужчину развратившего мальчика приговорили к 11 годам колонии
71-летнего жителя Чебоксар признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении малолетнего.
Днем 15 июня этого года одном из парков столицы Чувашии мужчина подсел на скамейку к 11-летнему мальчику. Он начал вести с ребенком разговор на развратные темы, в ходе которого предложил совершить «действия сексуального характера». В итоге это стало известно полиции и горожанина задержали, было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия стало известно, что задержанный был осужден на 17 лет колонии за секс-насилие над детьми. Он вышел на свободу лишь в октябре 2016 года.
- Мужчина был признан вменяемым и с учетом особо опасного рецидива суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Кроме того, он на 15 лет лишен права работать с детьми, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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