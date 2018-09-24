2018-09-24T14:10:06+03:00
Происшествия

В Чебоксарах 71-летнего мужчину развратившего мальчика приговорили к 11 годам колонии

Ранее его уже судили за подобные преступления
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина вышел на свободу в октябре 2016 года.Мужчина вышел на свободу в октябре 2016 года.Фото: Олег ЛУГОВОЙ
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71-летнего жителя Чебоксар признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении малолетнего.

Днем 15 июня этого года одном из парков столицы Чувашии мужчина подсел на скамейку к 11-летнему мальчику. Он начал вести с ребенком разговор на развратные темы, в ходе которого предложил совершить «действия сексуального характера». В итоге это стало известно полиции и горожанина задержали, было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия стало известно, что задержанный был осужден на 17 лет колонии за секс-насилие над детьми. Он вышел на свободу лишь в октябре 2016 года.

- Мужчина был признан вменяемым и с учетом особо опасного рецидива суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Кроме того, он на 15 лет лишен права работать с детьми, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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